ABD'nin New York kentinde yaşayan Hindistan kökenli baba Ashish Prashar, Filistin'i sembolize eden kefiye taktığı için parkta oğluyla oynarken ırkçı bir saldırının hedefi oldu. Prashar, ABD kurumlarının kendilerini yüzüstü bıraktığını ve bu saldırılara karşı savunmasız hale getirdiğini söyledi.

ABD'de Filistin'i sembolize eden kefiye taktığı için saldırıya uğrayan baba: ABD kurumları bizi savunmasız bıraktı

ABD'de Filistin'i sembolize eden kefiye taktığı için parkta 1,5 yaşındaki oğluyla oynarken Filistin karşıtı saldırının hedefi olan Hindistan kökenli baba Ashish Prashar, ABD kurumlarının kendilerini yüzüstü bıraktığını ve bu saldırılara karşı savunmasız hale getirdiğini söyledi.

ABD'nin New York kentinde yaşayan Prashar, 18 aylık oğluyla parkta oynarken ırkçı bir saldırının hedefi oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020'deki seçim kampanyasında da yer aldığını ve siyasi analist olarak çalıştığını belirten Prashar, yaşananları AA muhabirine anlattı.

Parkta oğlunun kendinden büyük bir çocukla oynamak istediğini kaydeden Prashar, kısa bir süre sonra o çocuğun annesinin kendisine "saldırgan" bir şekilde yaklaştığını dile getirdi.

Kimliği henüz öğrenilemeyen kadının kendisine Hamas'ı destekleyip desteklemediğini sorduğunu aktaran Prashar, "Bana 'Biliyorsun, sen bir teröristsin, oğlun da terörist' dedi. Tartışmaya girmek istemedim. Sonra bize oğlundan uzaklaşmamızı söyledi. Ben de bir sorun olmadığını, oğlumun oğlunu sevdiğini söyledim. Sonra üzerime yürümeyi sürdürdü ve 'Bu parktan defolun, buraya ait değilsiniz.' dedi." diye konuştu.

"Umarım birisi de senin bebeğini fırında yakar"

Kadının özellikle Yahudi kökenli bir Amerikalı olduğunu söylediğini ifade eden Prashar, kadının Araplar için "köpek" ifadesini kullandığını ve "Onlar, bebekleri fırınlarda yaktı. Umarım birisi de senin bebeğini fırında yakar." dediğini belirtti.

Prashar, maruz kaldığı saldırıya ilişkin, "Oğlumu korumak için kollarımın arasına aldım ve kadına 'Burada oğlumla oynuyorum' dedim." ifadesini kullandı.

Kadının elinde bulunan bardakdaki kahveyi yüzüne döktüğünü ama oğluna bir zarar gelmediğini anlatan Prashar, "Asıl hedefi oğlumu yakmaktı. Çünkü onu yakmaktan bahsetmişti. Sadece kendim yandığım için şanslıyım." şeklinde konuştu.

New York polisi henüz dedektif atamadı

Prashar, oradan geçen biri tarafından evine götürüldüğünü, daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulunduğunu ancak olayın soruşturulması için henüz bir dedektif atanmadığını söyledi.

Kendisini evine götüren kişinin, şahitlik edebileceğini belirttiğini dile getiren Prashar, olayı gören ve kadını tanıyan herkesten New York 88. bölge karakoluna başvurmalarını rica etti.

Olayın sorumlusu olarak ABD makamları ve medyayı gösterdi

Prashar, kendisine yapılan saldırının sorumlusu olarak en alttan en üste tüm ABD kurumları ve ABD medyasının sorumlu olduğuna dikkati çekti.

Ailesinin Hindistanlı olduğunu ve kadının sırf kefiye taktığı için kendisine saldırdığını kaydeden Prashar, "Yaşadığım olay, Gazze'de olanların sonucunda, (Müslümanları) insanlıktan çıkarma çabalarının bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Nefret orman yangını gibi yayılıyor"

ABD Başkanı Biden'ın, Hamas'ın "bebeklerin başını kestiği" iddiasını dile getirdiğini, bunun doğruluğunun teyit edilememesine rağmen birçok ABD basınının da bu "yalanı" tekrar ettiğini belirten Prashar, şöyle konuştu:

"ABD kurumları bizi yüzüstü bırakıyor, bizi tamamen bu saldırılara karşı savunmasız bırakıyor. Şu an sadece Filistinlilere saldırılmıyor. Bu saldırı, bu ülkedeki her esmer insana yöneliktir. Bu (nefret) orman yangını gibi yayılıyor. Bunun nedeni de (yetkililerin) bizi ırk olarak kasıtlı bir şekilde canavar gibi göstermeleridir. Oğlum ve esmer geni taşıyan diğer tüm çocuklar, başkan tarafından yaratılan histeriye inananların hedefinde."

Biden'ın seçim kampanyasında yer aldığı için pişman

Prashar, Biden'ın seçim kampanyasında yer aldığı için pişman olup olmadığının sorulması üzerine pişmanlığını vurguladı. Prashar, "Benim gibi insanların bile ilgi duyduğu Biden'ın sevgi ve ilgi dolu kişiliği sadece belirli bir kitleye yönelik." şeklindeki görüşünü paylaştı.

Olay günü giydiği kefiyenin kendisine Filistinli bir kadın tarafından hediye edildiğini bildiren Prashar, bu hediyenin kendisine Filistin halkını savunması gerektiğini hatırlattığını anlattı.

Prashar, Filistin'in özgür olmasının, İsrail'in güvensiz bir yer olması anlamına gelmediğine işaret ederek, "Bu fikir şu anda siyasetimizi kirletiyor. Buna başkanımız da bizzat destek veriyor." dedi.