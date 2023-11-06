ABD'de Filistin'e Destek Gösterisi: İsrail'in Saldırıları Soykırım Olarak Nitelendirildi

ABD'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları 'soykırım' olarak nitelendirildi. Göstericiler, Gazze'de ateşkes sağlanması ve ABD'nin İsrail'e yardımlarını durdurması için hükümete çağrıda bulundu.

ABD'de Filistin'e destek amacıyla düzenlenen ülke tarihinin en büyük gösterisinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları "soykırım" olarak nitelendirildi.

Başkent Washington'da Filistin'e destek gösterisinde protestocular, Başkan Joe Biden hükümetinin İsrail'e desteğinden memnun olmadıklarını ifade etti.

Göstericiler, Gazze'de ateşkes sağlanması ve ABD'nin İsrail'e yardımlarını durdurması amacıyla hükümete çağrıda bulundu.

Katılımcılardan Beatrice Sturn, AA muhabirine, Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu belirtmek için gösteriye katıldığını söyledi.

İsrail ve ABD hükümetinin eylemlerinden dolayı "dehşet" içinde olduğunu belirten Sturn, hükümetin "işgalci bir devleti ve soykırımı" desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Sturn, Filistinlilerin de toprakları üzerinde hak sahibi olduğunu vurguladı.

"Filistinlilere yapılan muamele iğrenç"

ABD'li Craig Wood da İsrail'in saldırıları sonucu son haftalarda binlerce çocuğun hayatını kaybettiğini aktararak, "Filistin topraklarının işgalinin ve Filistinlilere yapılan muamelenin iğrenç" olduğunu dile getirdi.

Washington'da düzenlenen protestoyla aynı zamanda hükümetin İsrail'e yaptığı mali yardımlara da dikkati çekmek istediklerini belirten Wood, "1946'dan bu yana İsrail'e yaklaşık 250 milyar dolar para verdik. Bu para, dünyada kişi başına en çok milyardere sahip ikinci ülke olan İsrail'e verildi." şeklinde konuştu.

İsrail'de 56 milyarder olduğunu ve bunların yaklaşık 22'sinin Tel Aviv'de bulunduğunu ifade eden Wood, "Vergilerimizin apartheid ve savaş suçlarını desteklemek için kullanılmasını istemiyoruz." dedi.

"(İsrail'in) Soykırımı yıllardır devam ediyor"

Filistinliler için adalet çağrısı yapmak amacıyla gösteriye katıldığını kaydeden Penelope Gardner da İsrail'in Filistin'e yönelik "soykırımının yıllardır devam ettiğine" ve durdurulması gerektiğine dikkati çekti.

Gardner, bu tür gösterilerin ABD hükümetine baskı yaptığını belirterek, "ABD'nin dolaylı olarak soykırıma desteğini fark eden daha fazla insan var." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in saldırılarını protesto edenlerden Meghan da ABD'de birçok kişinin bu soykırımı desteklemediğini belirterek, hükümetin ve basının insanların tam tersini düşünmelerini istediğini ancak bunun doğru olmadığını ve Filistin'in yanında olduklarını söyledi.

Göstericilerden Ali de ABD'nin Ukrayna için yaptıklarının aynısını Gazze için de yapması ve insanları, çocukları koruması gerektiğini dile getirdi.

Başkent Washington dışında, New York, Los Angeles, Detroit ve Seattle başta olmak üzere ABD'nin diğer şehirlerinde de Filistin'e destek gösterileri yapılmıştı.

Manhattan Herald Meydanı'nda toplanan 1000'den fazla Filistin destekçisi, Gazze'de "acil ateşkes" çağrısında bulunmuştu.