ABD'de Ermeni provokatörler Türk Büyükelçinin konuşmasını engellemeye çalıştı

ABD'nin Los Angeles kentinde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın konuşmacı olarak katıldığı bir programda Ermeni provokatörlerin saldırısı yaşandı. Polis ile grup arasında arbede yaşandı.

ABD'nin Los Angeles kentinde bir grup Ermeni provokatör, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın Güney California Üniversitesinde (USC) konuşmacı olarak katıldığı programı engellemeye çalıştı. Dışarı çıkartılan grup ile polis arasında arbede yaşandı.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Güney California Üniversitesinde (USC) düzenlenen ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın konuşmacı olarak katıldığı "Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisinin Rolü" adlı konferansa Ermeni provokatörler gölge düşürdü. Konferansın başlangıcında Ermenistan bayrağı taşıyan bir grup Ermeni provokatör, konferansın iptal edilmesi talebiyle protesto gerçekleştirdi. Güvenlik ve polis, Büyükelçi Mercan'a ve Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov'a sözlü saldırıda bulunan provokatörleri salondan çıkardı. Bu kez Mercan'ın konuşma yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla başka bir grup Ermeni protestoya başladı. Polis ve güvenliğin grubu dışarı çıkarması yaklaşık 15 dakika sürdü. Konferans boyunca dışarıda bekleyen provokatörler, gürültü yaparak programı engellemeye çalıştı. Yeniden binaya girmeye çalışan gruba, polis ve güvenlik müdahale etti. Taraflar arasında arbede yaşandı.

Konferansın ardından bazı Türk yetkililer ise dışarıda Ermeni provokatörlerin fiziki ve sözlü saldırısına uğradı. - LOS ANGELES