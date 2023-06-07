ABD'de Cumhuriyetçi Milletvekili Biden'a yönelik iddialarla ilgili FBI Direktörü'nü sorumlu tutuyor

ABD'de Cumhuriyetçi Milletvekili James Comer, Başkan Joe Biden'ın, başkan yardımcısıyken 'yasa dışı para alışverişini' gösterdiği iddia edilen gizli belgelerle ilgili Kongrenin talebini yerine getirmediği için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'in 'Kongreye itaatsizlikten' sorumlu tutulmasını talep eden karar tasarısını sundu.

NEW ABD'de Cumhuriyetçi Milletvekili James Comer, Başkan Joe Biden'ın, başkan yardımcısıyken "yasa dışı para alışverişini" gösterdiği iddia edilen gizli belgelerle ilgili Kongrenin talebini yerine getirmediği için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'in "Kongreye itaatsizlikten" sorumlu tutulmasını talep eden karar tasarısını sundu.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı Comer, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, yabancı uyruklu birinin de dahil olduğu para alışverişi yaparak, "rüşvet planına karıştığını" gösterdiğini iddia ettikleri gizli belgelerle ilgili Komitenin talebini yerine getirmemesi nedeniyle Wray'in Kongreye itaatsizlikten sorumlu tutulmasını talep eden karar tasarısını gündeme getirdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamasında Comer, Wray'in ilgili belgeleri meclise sunmayı reddettiğini kaydetti.

Biden'la ilgili söz konusu FBI kaydının, kurum ile 10 yıldan fazla süredir çalışan "güvenli bir muhbirden" aldığı bilgilere dayanarak oluşturulduğunu öne süren Comer, muhbirin, başkan yardımcısıyken Biden'a rüşvet verdiğini iddia eden yabancı uyruklu kişiyle görüştüğünü ifade etti.

ABD'lilerin FBI'ın tarafsızlık ve şeffaflığına olan güvenini kaybettiğini belirten Comer, Gözetim Komitesinin Amerikan halkı için gerçekleri takip etmesi gerektiğini vurguladı.

Comer ve Demokrat Milletvekili Jamie Raskin, geçen hafta FBI Direktörü ile bir araya gelerek söz konusu belgeleri inceleme imkanına sahip olmuştu.

Raskin, FBI belgelerinin kamuoyuna açıklanması konusunda endişelerini dile getirerek, devam eden soruşturmaya işaret etmişti. Raskin, Comer'in gerçeğin peşinde olmadığını, FBI'ın itibarını zedelemeye çalıştığını savunuyor.

Comer'in karar tasarısının, yarın Gözetim Komitesinde düzenlenecek oturumda ele alınması bekleniyor.

Beyaz Saray iddiaların "siyasi gösteri" olduğunu savunuyor

Milletvekilleri Comer ve Chuck Grassley, mayıs ayı başında FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, politika kararları için "yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişinde" bulunduğuna ilişkin detayları içerdiğini iddia ettikleri belgeyi istemişti.

FBI'ın Kongre İşleri Ofisi Müdür Yardımcısı Christopher Dunham, 11 Mayıs'ta Comer'e gönderdiği mektupta, "FBI'ın adli soruşturmalara zarar verebilecek ve kişilerin mahremiyeti veya itibarını haksız yere zedeleyecek, kamuoyunda yanlış izlenimler yaratabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmasının kritik öneme sahip olduğunu" belirterek, bu konuda bilgi paylaşmayı reddetmişti.

Beyaz Saray yetkilileri, Cumhuriyetçilerin iddialarının "temelsiz siyasi bir gösteri" olduğunu savunuyor.