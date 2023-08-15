ABD'de California eyaletindeki su kaynaklarının dağıtımı soruşturulacak

ABD'de Joe Biden yönetimi, bazı Amerikan yerli toplulukları ve çevreci grupların şikayeti üzerine, California eyaletindeki su kaynaklarının nasıl dağıtıldığının soruşturulmasına izin verdi. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Biden yönetiminin izniyle eyaletin Su Kaynakları Kontrol Kurulunu soruşturacak.

ABD'de Joe Biden yönetimi, bazı Amerikan yerli toplulukları ve çevreci grupların şikayeti üzerine, California eyaletindeki su kaynaklarının nasıl dağıtıldığının soruşturulmasına izin verdi.

Bölgedeki Amerikan yerli toplulukları ve çevreci grupların eyaletin su politikalarının "beyaz üstünlüğüne dayandığı" yönündeki şikayetleri üzerine, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Biden yönetiminin izniyle eyaletin Su Kaynakları Kontrol Kurulunu soruşturacak.

ABD'deki yerliler ve diğer beyaz olmayan topluluklar, eyalet yönetiminin suyun kullanımını düzenleyen kurallar üzerine çeşitli su ajanslarıyla yürüttüğü müzakerelere dahil edilmediklerini belirtti.

Mevcut su anlaşmaları "adaletsizliğin somutlaşmış hali"

Stanford Çevre Hukuku Kliniğinde yerli toplulukları ve çevre gruplarını temsil eden avukat Stephanie Safdi, suyun kullanımı üzerine yapılan anlaşmaların, su kullanım hakları sisteminin özünde yer alan "adaletsizliğin somutlaşmış hali" olduğunu dile getirdi.

Safdi, iddiaların çözümüne, kullanım hakkına sahip tarafların da dahil olduğu bir süreçle ulaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca Safdi, yeni düzenlemelerin, altyapı projeleri çerçevesinde inşa edilen su deposu ve suyu Güney California'ya yönlendirecek tünel inşası projelerinin tamamlanmasından önce yapılması gerektiğini vurguladı.

California'ya 1 ay mühlet

EPA yetkilisi Anhthu Hoang ise soruşturma kararının eyaletin suçlu olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Hoang, EPA ofisinin tarafsız inceleme kurumu olduğunu vurgularken eyaletin su kaynakları kontrol kurulunun iddialara yazılı yanıt vermesi için bir ayı olacağını ifade etti.

California Su Kaynakları Kontrol Kurulu Sözcüsü Ailene Voisin ise kurulun "soruşturmada tam işbirliği yapacağını ve EPA'nın eninde sonunda kurulun uygun şekilde hareket ettiği sonucuna varacağına inandığını" dile getirdi.

Suyun kullanımı üzerine kurallar gözden geçirilmedi

Federal yasa, kurulun suyun kullanımı üzerine kuralları her üç yılda bir gözden geçirmesini zorunlu tuttuğu halde kurul, San Francisco Körfezi/Sacramento San Joaquin Delta Ağzı için bu zaman çizelgesine sadık kalmadı.

Yerliler, eyaletin ihmali nedeniyle deltada zehirli algler ve siyanobakterilerin aşırı çoğaldığını iddiasında bulunurken Miwok Kızılderilileri ve Winnemem Wintu kabilesi söz konusu durumun deltadan geçimlerini sağlamayı ve kültürel, dini pratiklerini gerçekleştirmeyi engellediğini ifade ediyor.

Stockton'da kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Little Manila Rising'den yapılan açıklamada, alglerin suyun yüzeyine kireç yeşili bir tabaka gibi yayıldığı, beyaz olmayan toplulukların yaz aylarında deltadan istifade edemedikleri vurgulandı.

San Francisco Körfezi/Sacramento San Joaquin Delta Ağzı, California tarım endüstrisinin sulama ihtiyacının yanı sıra 25 milyon Amerikalının içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Körfez ayrıca, nesli tükenmekte olan balık türlerine ev sahipliği yapıyor.