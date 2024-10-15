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ABD'de Başkanlık Seçimi İçin Erken Oy Verme Georgia'da Başladı

ABD'de Başkanlık Seçimi İçin Erken Oy Verme Georgia'da Başladı
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5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Georgia eyaletinde erken oy verme işlemi başladı. İlk gün 180 bini aşan katılımın, gün sonunda 200 bini geçmesi bekleniyor. Seçim yasalarındaki değişiklikler, sandık sayısını azaltmış durumda.

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimi için ilk oy verme işlemi Georgia eyaletinde başladı. Erken oy verme işlemine katılım şu ana kadar 180 bini aştı.

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimi ilk oy verme Georgia eyaletinde başladı. Yerel saatle 09.00'da başlayan erken oy verme işlemi, 5 Kasım'a kadar devam edecek. Salıncak eyaletlerde olan Georgia'da şu ana kadar 180 binden fazla kişi oy kullanırken, gün sonunda bu sayının 200 bini aşması bekleniyor.

2020 seçimlerinden sonra değişen eyalet yasalarının ardından sandık sayısı azalırken, 7 gün 24 saat açık olan sandıklar sadece belirli saatlerde açık kalacak. All Voting Is Local'ın Georgia Eyalet Direktörü Kristin Nabers, sandıkların kullanımı zorlaştırıldığı için daha az seçmenin bu imkandan faydalanabileceğini belirterek, buna rağmen erken oy kullanımının genişletildiğini hatırlattı.

Georgia'da seçim sonuçlarının hızla açıklanabilmesi için değişiklikler de yapıldı. İlçelerin sonuçları, seçim günü akşamı saat 20.00'de düzenli aralıklarla bildirmesi gerekiyor. Eyalet yetkilileri, hızlı, adil ve şeffaf sonuçlar sağlamayı hedefliyor. Demokratlar ve oy hakkı savunucuları, bu yeni kuralların seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyen yetkililer tarafından kötüye kullanılabileceğinden endişe ediyor.

Öte yandan perşembe sabahı itibariyle North Carolina'da da oy verme işleminin başlaması bekleniyor. - GEORGIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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