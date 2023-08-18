ABD'de 9 polis hakkında yolsuzluk ve güç kullanma suçlamalarıyla iddianame hazırlandı

ABD'nin California eyaletinde, federal yolsuzluk soruşturması sonucu 9 polis hakkında sivil hakların ihlali, zam almak için yolsuzluk, aşırı güç kullandıklarını örtbas etmek için raporlarda yalan söyleme suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

SAN ABD'nin California eyaletinde, bazıları daha önce işten çıkarılan ve bazıları ise halen görevde olan toplam 9 polis hakkında, federal yolsuzluk soruşturması sonucu "sivil hakların ihlali, zam almak için yolsuzluk, aşırı güç kullandıklarını örtbas etmek için raporlarda yalan söyleme" suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki Antioch ve Pittsburg kentlerindeki birimlere odaklanan ve iki yıl süren federal soruşturma sonucu 9 polisin suç işlediğine yönelik kanıtlar bulundu.

California Kuzey Bölgesi Federal Savcısı İsmail J. Ramsey, bazıları daha önce işten çıkarılan, bazıları ise hala görevde olan polisler hakkında, "elektronik dolandırıcılık, kişileri haklarından mahrum bırakma, haklara karşı komplo kurma, anabolik steroidlerin yasa dışı dağıtımı" olmak üzere 4 suçtan iddianame hazırladı.

Federal Soruşturma Bürosu Saha Ofisinden özel ajan Robert Tripp, soruşturmanın iki yıl sürdüğünü ve dün California, Texas ve Hawaii'de bulunan zanlıların bazılarının gözaltına alındığını belirtti.

İddianamede suçlanan kişilerin sadece 3'ünün halen polis olduğu ve bunlara da aktif görev verilmediği aktarıldı. Diğer polislerin ise soruşturma kapsamında daha önce işlerine son verildiği aktarıldı.

Onlarca yıl hapis cezası olabilir

Yerel basında yer alan haberlere göre, suçlamaların hedefindeki polislerden Morteza Amiri, Eric Allen Rombough, Patrick Berhan, Samantha Peterson, Brauli Rodriguez Jalapa ve Ernesto Juan Mejia-Orozco, bazı suçlamaları reddetti, çoğu duruşmaya gelmeleri şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme tarafından suçlu bulunmaları halinde zanlıların onlarca yıl hapis cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.

Antioch Polis Departmanında, 2023'ün başında 12'den fazla polisin ırkçı, onur kırıcı ve müstehcen konuşmalarını içeren mesajları ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine federal soruşturma başlatılmıştı.