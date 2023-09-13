ABD'de 2020 başkanlık seçimi davası için 19 sanığın birlikte yargılanması talep edildi

ABD'nin Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimine müdahale etmekle suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında olduğu 19 sanığın birlikte yargılanması talep edildi. Savcılar, davanın organize suçlarla mücadele yasası kapsamında açıldığını hatırlatarak, tüm sanıkların birlikte yargılanmasını talep etti.

ABD'nin Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimine müdahale etmekle suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında olduğu 19 sanığın birlikte yargılanması talep edildi.

Davanın savcıları, bazı avukatların müvekkillerinin ayrı ayrı yargılanması talebine ilişkin yayımladıkları görüşte, söz konusu davanın organize suçlarla mücadele yasası kapsamında açıldığını hatırlattı.

Her duruşmada aynı tanıkların dinleneceğini, aynı kanıtların kullanılacağını belirten savcılar, "verimli ve adil olabilmek" adına tüm sanıkların birlikte yargılanmasını talep etti.

Savcılar, davadaki 19 sanığın her biri için ayrı duruşma yapılmasındansa hepsinin dahil olduğu birkaç uzun duruşmanın "daha adil" olacağını kaydetti.

Ayrıca savcılar, duruşmalar ayrı devam ederse bazı sanıkların mahkemeye sunulan kanıt ve argümanları önceden görebileceklerine dikkati çekti.

Sanıklardan 5'inin, davalarını federal mahkemeye taşımak istediği aktarılırken, Trump'ın avukatları da aynı talepte bulunabileceklerini ifade etti.

Trump, Georgia'da "seçime müdahale" ile suçlanmıştı

Trump, Georgia eyaletinde, 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla Atlanta büyük jürisi tarafından 15 Ağustos'ta suçlanmış, iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta da teslim olmuştu.

Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump'ın, teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Trump, "sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı" olarak tarihe geçmişti.

Trump, teslim olduğu 24 Ağustos'tan bu yana aday adaylığı için 7,1 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.