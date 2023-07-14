ABD'de 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi

ABD'nin başkentinde bulunan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programa, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı yetkilileri ile birlikte birçok büyükelçi ve misyon şefi katıldı. Konuşmalarda, demokrasinin korunması ve FETÖ'nün uluslararası faaliyetleri vurgulandı.

NEW ABD'nin başkentinde bulunan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Anma törenine, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığından üst düzey yetkililerin yanı sıra 14 büyükelçi, çok sayıda misyon şefi yardımcısı ve maslahatgüzar olmak üzere yaklaşık 200 kişi katıldı.

15 Temmuz şehitleri için yapılan saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, 15 Temmuz 2016'da Türk demokrasisini savunurken en büyük fedakarlığı yapanları anmak için toplandıklarını söyledi.

Mercan, "Birkaç şeyin altını çizmek isterim; birincisi, demokrasimizi korumanın ve muhafaza etmenin her zamankinden daha önemli olduğu bir çağda ve zamandayız. Hayatta kalmamız, tüm demokrasileri güçlendirmeye ve demokratik sistemimize yönelik tehditlerle mücadele etmeye bağlıdır. Aksi takdirde halkımız için barışçıl ve müreffeh bir gelecek sağlamakta hepimiz başarısız oluruz." ifadesini kullandı.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin arkasında olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yaklaşık 160 ülkede faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Mercan, "FETÖ sosyal hizmet, eğitim ve iş dostluğu bahanesiyle kendini farklılaştırmaya çalışıyor. Sadece ABD'de 230'dan fazla sözleşmeli okul işletiyorlar ve yıllık cirosu 800 milyon doların üzerinde." diye konuştu.

Mercan, ABD'de yüz binlerce çocuğun söz konusu sözleşmeli okullarda eğitim gördüğüne işaret ederek, "Bunlar nasıl olur da kendi kötü duygularını, kötü fikirlerini, kötü amaçlarını o masum çocuklara, masum insanlara empoze edebilirler ve edecekler?" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'deki ve diğer toplumlardaki dostlarını uyaran Mercan, FETÖ hakkında "Demokrasiler için diğer her şeyden daha fazla tehdit oluşturuyorlar. Fırsat bulduklarında demokratik yapıları kırmaya çalışacaklar" şeklinde uyarıda bulundu.

Kongre üyeleri, video mesaj gönderdi

Anma töreninde, ABD Kongresi üyeleri Montana Milletvekili Ryan Zinke ile Teksas Milletvekili Pete Sessions'ın gönderdiği video mesajları yayınlandı.

"Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüz kutlu olsun." diyen Zinke, Türkiye'ye Suriyeli göçmenlere yönelik yardımları ve İsveç'in NATO'ya kabulü konusundaki adımları için teşekkür etti.

Zinke, " Türkiye, bölgede barış müzakerelerinde önemli ve kararlı bir müttefik olmaya devam ediyor." dedi.

Teksas Milletvekili Sessions da Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin güçlü destekçisi olarak törene katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sadece geçmişi değil iki büyük ulusumuz arasında var olabilecek, var olacak ve olması gereken büyük ilişkiyi de hatırlamaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Törendeki konuşmacılar arasında Kuzey Amerika İslam Birliği (ICNA) Başkanı Mohsin Ansari, Küresel Politika Enstitüsü Başkanı Paolo Von Schirach, SUNY Denizcilik Koleji Beşeri Bilimler Profesörü Mark Meirowitz ve Hudson Enstitüsü Kıdemli Üyesi Luke Coffey de yer aldı.