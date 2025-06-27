ABD, Çin'e Yönelik Ticaret Kısıtlamalarını Kaldırıyor

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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin ülkeye yaptığı ticaret kısıtlamalarını kaldıracağını duyurdu. Anlaşmalar, nadir toprak elementlerinin ABD'ye sevkiyatını hızlandırmayı hedefliyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinde varılan anlaşmalar sonucunda ABD'nin Çin'e yönelik bazı kısıtlayıcı önlemleri kaldıracağını duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin ülkeye yönelik çeşitli ticaret kısıtlamalarını kaldıracağı bildirildi. Açıklamada, "Çin, ihracat kontrol kurallarına tabi ürünlere ilişkin ihracat başvurularını inceleyip onaylayacak ve ABD, Çin'e karşı alınan bir dizi kısıtlayıcı önlemi kaldıracak" ifadeleri kullanıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen toplantıdan bu yana Çinli ve ABD'li müzakerecilerin yakın temas halinde olduğu belirtildi.

Beyaz Saray: "Anlaşma, nadir toprak elementlerinin ABD'ye sevkiyatının hızlandırılmasıyla ilgili"

Çin'in açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını duyurmasından saatler sonra geldi. Beyaz Saray'dan bir yetkili, Çin'den nadir toprak elementlerinin ABD'ye sevkiyatının hızlandırılması konusunda anlaşma sağlandığını aktardı. Yetkili, "Anlaşma, nadir toprak elementlerinin ABD'ye sevkiyatını nasıl hızlandırabileceğimizle ilgili" dedi. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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