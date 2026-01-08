ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: "SDG'ye ve sahadaki tüm silahlı unsurlara acil bir çağrıda bulunuyoruz, çatışmalara ara verin"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "Suriye hükümeti liderliğine, SDG'ye, Kürt yönetimindeki bölgelerdeki yerel otoritelere ve sahadaki tüm silahlı unsurlara acil bir çağrıda bulunuyoruz; çatışmalara ara verin, tansiyonu derhal düşürün ve gerilimin azaltılmasına yönelik bir taahhütte bulunun" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Amerika Birleşik Devletleri, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan gelişmeleri derin bir endişeyle yakından takip etmektedir. Tüm tarafları azami itidal göstermeye, sivil hayatın ve mülkiyetin korunmasını her türlü mülahazanın üzerinde tutmaya davet ediyoruz. Geçtiğimiz on üç ay boyunca Suriye, onlarca yıl süren yıkıcı çatışmaların ardından istikrar, ulusal uzlaşı ve yeniden inşa yolunda tarihi adımlar atmıştır. Bu hafta İsrailli temsilcilerle gerçekleştirilen dönüm noktası niteliğindeki görüşmeler, daha geniş kapsamlı bölgesel barışa doğru atılmış kritik bir adımı teşkil etmekte olup, Suriye'nin yarım asrı aşkın süredir ülkeyi etkisi altına alan şiddet, acı ve zulüm döngüsünü kırma konusundaki kararlı iradesini ortaya koymaktadır. Bu ölçekteki derin dönüşümlerin kısa sürede gerçekleşmesi mümkün değildir. Uzun süreli çatışmaların açtığı derin yaraların sarılması zaman almakta; kalıcı ilerleme ise sabır, hoşgörü ve Suriye toplumunun tüm kesimleri arasında samimi ve karşılıklı anlayışı zorunlu kılmaktadır" ifadelerini kullandı.

10 Mart 2025'te imzalanan mutabakatın hala ulaşılabilir bir hedef olduğunu söyleyen Barrack, "Bununla birlikte, Sünni, Kürt, Dürzi, Hristiyan, Alevi ve diğer tüm topluluklar dahil olmak üzere, hiçbir istisna olmaksızın her vatandaş için tam kapsayıcılık ve eşit hakları güvence altına alan bir Suriye vizyonuna olan bağlılığımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yalnızca geçtiğimiz hafta, SDG ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart 2025 tarihinde imzalanan entegrasyon anlaşmasının başarıyla sonuçlandırılmasının eşiğine gelinmişti. Bu mutabakat, güvenlik koordinasyonu, ortak yönetişim ve ulusal birlik açısından kayda değer bir ilerleme sağlayacaktır. Söz konusu hedef halen ulaşılabilir durumdadır. Müttefiklerimiz ve sorumluluk sahibi bölgesel ortaklarımızla birlikte, gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları kolaylaştırmaya ve Suriye ile halkına bölünme yerine diyaloğu tercih edebilecekleri yeni bir fırsat sunmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

SDG'ye ve bölgedeki yerel otoritelere çatışmayı bırakmaları çağrısında bulunan Barrack, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, Suriye hükümeti liderliğine, SDG'ye, Kürt yönetimindeki bölgelerdeki yerel otoritelere ve sahadaki tüm silahlı unsurlara acil bir çağrıda bulunuyoruz; çatışmalara ara verin, tansiyonu derhal düşürün ve gerilimin azaltılmasına yönelik bir taahhütte bulunun. Fikir ve yapıcı önerilerin değişimini, silahların ve ateşin değişiminin önüne koyalım. Halep'in ve Suriye'nin tamamının geleceği, şiddetle değil, barışçıl yollarla şekillenmeli ve Suriye halkına ait olmalıdır. Bu kritik dönemeçte, bölgenin, geçtiğimiz yıl kaydedilen kayda değer ilerlemeyi baltalamayı ve Donald Trump'un Orta Doğu barış girişimlerinin kalıcı mirasını zayıflatmayı amaçlayan, istikrarı bozucu dış unsurlar ve onların vekillerine karşı birlik içinde durması gerekmektedir. Bu unsurların hedefi yeniden istikrarsızlıktır; bizim hedefimiz ise karşılıklı saygı ve ortak refaha dayalı kalıcı barıştır. Suriye'nin yeni dönemi, çatışmanın değil iş birliğinin dönemidir. Bu hedefe birlikte ulaşacağız." - ANKARA