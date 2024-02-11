ABD Büyükelçisi: Kongrenin Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması önemli bir adım

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "Kongrenin Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması önemli bir adım" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in, ABD Kongresi'nin Türkiye'nin F-16 satın almasını onaylamasına ilişkin ifadelerini paylaştı. Büyükelçi Flake, "Kongrenin bu hafta, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye'nin F-16 filosu, NATO'nun gücü açısından hayati önem taşımakta, müttefiklerin gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına almaktadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA