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ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını takdirle karşıladı

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ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya katılımını takdirle karşıladığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) İsveç'in NATO'ya katılımı kararını büyük bir takdirle karşılıyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya katılımı için yapılan oylama ardından ABD Büyükelçisi Jeff Flake yazılı açıklama yaptı. Büyükelçi Flake, İsveç'in NATO'ya katılımının önemini vurguladığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün aldığı İsveç'in NATO'ya katılımını onaylama kararını büyük bir takdirle karşılıyorum. İsveç'in NATO'ya katılımı, bugün her zamankinden daha önemli olan İttifak'ın güçlendirilmesi yönünde atılmış kritik öneme sahip bir karardır. Türkiye'nin NATO İttifakı'na olan bağlılığı sarsılmaz ortaklığımızı açıkça ortaya koymaktadır. Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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