ABD Büyükelçiliğinden şehitler için taziye mesajı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarının ardından taziye mesajı yayımladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA