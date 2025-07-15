ABD Büyükelçiliği'nden Irak Hükümeti'ne İHA Saldırıları Uyarısı

ABD'nin Irak Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Irak hükümetine, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) genelinde son günlerde düzenlenen bombalı insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştiren silahlı grupları durdurma çağrısı yapıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) genelinde son günlerde düzenlenen bombalı insansız hava aracı (İHA) saldırılara ilişkin açıklamalar geldi. Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde IKBY'de bulunan Hurmela ve Sersenk Petrol Sahalarına yönelik İHA saldırılarına dikkat çekilerek, bunların "Hayati altyapıyı hedef alan kabul edilemez eylemler" olduğu vurgulandı. Saldırıların kınandığı açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani hükümetine, bu tür saldırıları gerçekleştiren silahlı grupları durdurma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Irak hükümetinin kendi toprakları içindeki saldırıları engellemek için yetkisini kullanması gerektiği belirtilirken, "Bu saldırılar Irak'ın egemenliğini zedeliyor ve ülkenin yabancı yatırım çekme çabalarına ciddi zarar veriyor" denildi. Büyükelçilik açılamasında, Irak hükümetinin söz konusu saldırılarla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmesi ve sorumluları adalete teslim etmesi gerektiği vurgulandı.

"Irak hükümeti bu tür saldırıların tekrarını önlemek için gerekli tüm acil ve etkili önlemleri almalı"

IKBY tarafından yapılan açıklamada ise, "Dün ve bugün Hurmela ile Sersenk bölgelerinde petrol tesislerine yönelik gerçekleştirilen İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, hükümete de çağrı yapılarak, "Irak hükümeti, bu tür saldırıların tekrarını önlemek için gerekli tüm acil ve etkili önlemleri almalı, saldırıların arkasındaki tarafları ortaya çıkararak hesap sormalıdır" ifadelerine yer verildi. IKBY Başkanlığı, bu tür saldırıların ülkenin egemenliğini, iç ve dış güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, ulusal istikrarı zayıflattığını vurguladı. - BAĞDAT