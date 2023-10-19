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ABD Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi

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Politika Haberleri

ABD Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi.

ABD Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi

ANKARA - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Türkiye'de birçok noktasında kurum ve kuruluşlar bayraklarını yarıya indirdi.

Milli yas ilan edilmesi nedeniyle ABD'nin Ankara'da bulunan büyükelçiliğinde de bayrak yarıya indirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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