ABD Büyükelçiliği Ankara'da Bombalı Saldırı Girişimi Sonrası Güvenlik Uyarısı Yayınladı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bombalı saldırı girişimi sonrası bir güvenlik uyarısı yayınladı. Vatandaşlardan bölgeden uzak durulması, yerel medyanın takip edilmesi ve yerel makamlardan gelen talimatların izlenmesi istendi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bombalı saldırı girişimi sonrası bir güvenlik uyarısı yayınladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, yayınladığı uyarıda vatandaşlarından bölgeden uzak durulmasını, güncel bilgiler için yerel medyanın takip edilmesini ve yerel makamlardan gelen talimatların izlenmesini istedi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara'da yaşanan terör saldırısı karşısında dehşete düştüm. Yaralılara acil şifa diliyorum. Terörün her türlüsünü kınıyoruz ve dostumuz ve müttefikimiz Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılıkla yanındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA