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ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes taleplerini engellemekten vazgeçti

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Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "ABD nihayet Konsey'in acil ateşkes taleplerini engellemekten vazgeçmeye karar verdi" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden kararın kabul edilmesinin ardından Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun açıklamalarda bulundu. Zhang, Çin'in Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı konusundaki tutumunun başından beri açık olduğunu belirterek, "Konsey'in eylemlerinin defalarca veto edilmesinin ardından ABD nihayet Konsey'in acil ateşkes taleplerini engellemekten vazgeçmeye karar verdi. Tüm bunlara rağmen ABD hala her türlü bahaneyi bulmaya çalıştı ve Çin'e karşı suçlamalarda bulundu. Uluslararası toplum yapılanları görüyor. ABD'nin suçlamaları kabul edilemez" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların başlamasından yaklaşık altı ay sonra 32 binden fazla masum sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Zhang, "Halihazırda hayatını kaybetmiş olanlar için Konsey'in bugünkü kararı çok geç geldi. Ancak Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin pençesinde kıvranan milyonlarca insan için bu karar tam ve etkin bir şekilde uygulanması halinde uzun zamandır beklenen umudu getirebilir. Güvenlik Konseyi kararları bağlayıcıdır" dedi.

ABD çekimser kaldı

Cezayir, Guyana, Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik, Sierra Leone, Slovenya, Güney Kore ve İsviçre tarafından sunulan karar tasarısı, Gazze Şeridi'nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunarak, Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanmasının acil olarak ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Karar tasarısı, 14 lehte ve 1 çekimser oy ile kabul edilirken, oylamada çekimser kalan ABD veto hakkını kullanmadı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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