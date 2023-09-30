ABD Başpiskoposluk İstismar Davaları Nedeniyle İflas Başvurusunda Bulunacak

ABD'nin Maryland eyaletindeki Başpiskoposluk, istismar davalarıyla ilgili yeni yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde iflas başvurusunda bulunacağını açıkladı. Başpiskoposluğun kaynaklarının tükeneceği ve diğer mağdur davacılara ödeme yapılamayacağı belirtiliyor.

NEW ABD'nin Maryland eyaletindeki Başpiskoposluk, istismar davalarıyla ilgili yeni yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde iflas başvurusunda bulunacağını açıkladı.

Baltimore Başpiskoposu William E. Lori, Başpiskoposluğun internet sitesinde yer alan açıklamasında, Maryland eyaletinin "geriye dönük istismar davası açılmasının önündeki zaman aşımı kuralını kaldıracağını açıklaması" sebebiyle iflas başvurusunda bulunulacağını belirtti.

Lori, aksi durumda, birkaç dava sonrasında "Başpiskoposluğun kaynaklarının tükeneceğini", diğer mağdur davacılara ödenecek para bulunamayacağını savundu.

Başpiskopos Lori'nin açıklamasına itiraz eden mağdur avukatları ise "kilisenin, hukuki işlemleri iflas mahkemesine kaydırarak kendi varlıklarını koruma altına almaya" çalıştığına işaret etti.

Uzman avukat Jeff Anderson da yaptığı yazılı açıklamada, "Baltimore Başpiskoposluğu, mücadele için öne çıkan mağdurların gücü ve dayanıklılığı konusunda çok az şey biliyor. Biz onların yanında olmaya ve iflas sürecinde onları güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mağdur avukatları, Katolik Piskoposların her yerde "aynı aldatmacayı" uyguladıklarını belirtti.

Maryland eyaletinde, cinsel istismar davalarında zaman aşımını ortadan kaldıran Çocuk Mağdurlar Yasası, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yüzlerce mağdur çocuk var

Marlyand Valisi Wes Moore, nisan ayında tasarıyı imzalayarak Çocuk Mağdurlar Yasası ile yüzlerce mağdur çocuk için sorumlulardan geçmişe dönük hesap sorulmasının önünü açmıştı.

Tasarının yasalaşması, Maryland Başsavcılığının, Baltimore Başpiskoposluğunda 80 yıl boyunca 600'den fazla çocuğun saldırıya uğradığının iddia edildiği 456 sayfalık soruşturma metnini yayınlamasını takiben gerçekleşmişti.

Eylül başında, Başpiskoposluk tarafından kilise üyelerine yeni yasa nedeniyle yakın zamanda "ortaya çıkabilecek maddi sıkıntılar" konusunda bir uyarı mektubu gönderildiği bilgisi ABD medyasında yer almıştı.