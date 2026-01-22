ABD Başkanı Trump, "Orta Doğu'da 59 ülke sürecin içinde oldu. Hamas sözlerini tutmazsa, büyük ihtimalle tutacaklar ama ellerinde silahla doğdular. Silahlarını bırakmak zorundalar. Silahlarını bırakmazlarsa bu onların sonu olur" dedi.
ABD Başkanı Trump, " Orta Doğu'da 59 ülke sürecin içinde oldu. Hamas sözlerini tutmazsa, büyük ihtimalle tutacaklar ama ellerinde silahla doğdular. Silahlarını bırakmak zorundalar. Silahlarını bırakmazlarsa bu onların sonu olur" dedi. - DAVOS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika