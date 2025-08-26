ABD Başkanı Trump: "Gazze'deki savaşın bitmesi gerekiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'deki savaşının sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bence önümüzdeki iki ila üç hafta içinde oldukça kesin, net bir sonuca ulaşacağız" dedi. Gazze'deki açlık ve ölümlere dikkat çeken Trump, "Bu işin mutlaka bitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Güney Kore lideri Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öncelikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden Trump, "Tango iki kişiyle yapılır" şeklindeki açıklamasını yineledi. Trump, "Anlayacağınız üzere araları pek iyi değil ve eminim bu, belki de istemeden yapılan bir toplantı olacak. Putin ayrıca ABD'ye gelmekten de memnun değildi, bu kendisi adına büyük bir tavizdi ve bunu yaptığı için minnettarım. Biliyorsunuz, kendisiyle her zaman çok iyi bir ilişkim oldu. Sahte "Rusya, Rusya, Rusya" cadı avına rağmen harika bir ilişkimiz oldu, çok iyi ilişkilerimiz var ve Rusya ile güçlü bir ilişkimiz var. Bu kötü bir şey değil, bu çok iyi bir şey. Kim Jong-un ile iyi geçinmek de iyi bir şey. Başkan Lee de dahil. İyi geçinmek güzeldir ve ben de yabancı liderlerle iyi geçiniyorum" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı çözeceğine inandığını vurgulayan Trump, "Buluşurlar mı bilmiyorum. Belki buluşurlar belki buluşmazlar. Beni de toplantıda görmek istiyorlar. Ben de onlara, "Siz halledin, bu sizin aranızda" dedim" ifadelerini kullandı. Ukrayna'daki savaşta geçtiğimiz hafta 7109 askerin öldüğünü söyleyen Trump, "Bunlar hem Rus hem Ukraynalı askerler. Bu ne büyük bir hayat ve insan israfı" dedi. Trump, "Putin ile çok iyi bir ilişkim vardı ve bu savaşı durdurmanın çok kolay olacağını sanmıştım ama öyle değilmiş. Çok karmaşık. Onlar açısından çok kişisel bir mesele. İki adam arasında büyük bir kin var ve bunu düzeltmemiz gerekecek. Ama önce onların buluşmasını isterim. Toplantıda benim olmamı istiyorlar. Belki orada olurum, belki de olmam, göreceğiz. Ama bu farklılıkları öncelikle onların çözmesini istiyorum çünkü nihayetinde bu onlar arasında bir mesele. Bu olursa sanırım bir sona ulaşacağız" diye konuştu.

"Rusya için çok ciddi sonuçlar söz konusu olabilir"

Rusya ve Ukrayna liderlerinin bir araya gelmemeleri halinde bunun Rusya için sonuçları olup olmayacağına yönelik bir soruya cevap veren Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Çok ciddi sonuçlar söz konusu olabilir çünkü bu, sona ermesi gereken bir şey" dedi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle bir savaş yaşanmadığını söyleyen Trump, "Yepyeni bir savaş türüyle karşı karşıyayız. Bu bir dron savaşı. Daha önce böyle bir savaş hiç olmamıştı" dedi. Trump, "Önümüzdeki iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz. O noktada çok güçlü bir şekilde devreye gireceğim ve gerekirse orada olacağım. ya bir anlaşma olacak ya da olmayacak ama çok insan ölüyor ve ben, bunun bir an önce bitmesini istiyorum" dedi.

"Kim Jong-un ile görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşme ihtimaline ilişkin bir soruya cevabında Trump, "Kendisiyle görüşmek isterim. Onunla harika anlaşıyorum, biliyorsunuz, siz de oradaydınız. Hatta bir basın toplantısı bile yaptık. Bu, Kim Jong-un'un ilk basın toplantısıydı. Bu biraz farklı bir durumdu. Ona, "Daha önce hiç basın toplantısı yaptın mı?" diye sordum o da "Hayır" dedi. ve biliyor musunuz, harika bir iş çıkardı. Gerçekten mükemmel bir basın toplantısıydı. Hatta tarihi bir olaydı" dedi.

Trump, "Kendisiyle bu yıl görüşmek isterim. Uygun bir zamanda Kim Jong-un ile görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu. Beyaz Saray'daki toplantıda Güney Kore ile ticaret görüşmelerinin devamına açık olduğunu ifade eden Trump, konuk devlet başkanını Kuzey Kore ile diyaloğa teşvik etti.

Basın toplantısında Korece konuşan konuk Devlet Başkanı Lee, Trump'ın Kore'ye barış getirmesini umut ettiğini söyledi. ABD Başkanı Trump'ın bu şekilde Kim Jong-un ile görüşebileceğini ve Kuzey Kore'de bir Trump World emlak kompleksi inşa edebileceğini söyleyen Lee, "Böylece, gerçekten dünya tarihinin barış mimarı olarak bir rol üstlenebilirsiniz" diye konuştu.

"Gazze'deki savaşın bitmesi gerekiyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze'de olanları konuşup konuşmadığı ve Birleşmiş Milletler'in kıtlık yaşandığını açıkladığı Gazze'de olanları onaylayıp onaylamadığı yönünde bir soru alan Trump, "Netanyahu ile oldukça sık görüşüyorum ve İran konusunda büyük bir başarı elde ettik. Nükleer tehdidi ortadan kaldırdık. Eğer nükleer silahları olsaydı bu tam bir felaket olurdu ve bu silahı kullanırlardı da. Bu konuda çok iyi bir iş çıkardık. Şimdi ise Gazze'den bahsediyorlar. Her zaman gündemde bir konu bulunuyor. Bir noktada bu iş çözülecek ve ben de bu işi çözmek zorundasınız, hem de çok yakında çözmek zorundasınız diyorum" dedi.

Gazze'de açlığın yanı sıra insanların öldürüldüğünden bahseden Trump, "Artık bu işin bitmesi gerekiyor" diye konuştu.

Trump, " Bence önümüzdeki iki ila üç hafta içinde oldukça kesin, net bir sonua ulaşacağız. Bunu söylemek kolay değil çünkü orada yüzyıllardır belki bin yıllardır savaş sürüyor. Orası daima sıcak bir nokta oldu. Ama çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu işin bitmesi gerekiyor, evet, mutlaka bitmesi gerekiyor" dedi. - WASHINGTON