Güncelleme:
ABD Başkanı Trump: "Bence bir ateşkese ihtiyaç yok, bitirdiğim savaşların hiçbirinde ateşkes yapmadım. Biz kalıcı bir barış istiyoruz. Ateşkes bir tarafı stratejik dezavantaja sokabilir." - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
