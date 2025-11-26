ABD Başkanı Trump: 'Barış planı maddelerinin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı'

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da barış planı görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "28 maddenin her birini ele alıyorlar ve böylece sayı 22 maddeye düşüyor. Maddelerin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı ve aslında oldukça olumlu şekilde. Bakalım nasıl sonuçlanacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü vesilesiyle Florida'daki malikanesine gittiği sırada uçakta gazetecilere açıklama yaptı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye yönelik müzakerelere değinen Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin kendisini ziyaret edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Bilmiyorum. Gelmek istiyor ama bence önce anlaşmayı sonuçlandırmalıyız. Görüşmeler iyi gidiyor. Rusya ile başladık. Rusya ile bazı görüşmelerimiz oluyor. Ukrayna da iyi gidiyor. Bu konuda oldukça memnun olduklarını düşünüyorum. Bu sürecin sonlanmasını isterim. Bir süre daha bilemeyeceğiz ama ilerleme kaydediyoruz" cevabını verdi.

Daha önce 8 savaşı sona erdirdiğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan ilişkisi nedeniyle bu savaşı sona erdirmenin daha kolay olacağını düşündüğünü söyleyen Trump, "Ama muhtemelen en zor olanlardan biri bu çıktı. Taraflar arasında çok fazla nefret var" değerlendirmesinde bulundu.

"Güvenlik garantileri konusunda Avrupa ile birlikte çalışıyoruz"

Tarafların üzerinde anlaşmaya varamadığı az sayıda noktanın ne olduğu sorusuna Trump, "Bunlar sıradan şeyler" şeklinde konuştu.

Donald Trump, Ukrayna'nın Rusya'ya toprak verme ihtimaline ilişkin bir soru üzerine de, "Her iki tarafın da toprak konusunda adım atmasından ve sınırı netleştirmeye çalışmasından söz ediyorlar. Bir evin ortasından sınır geçiremezsiniz. Bir otoyolun ortasından da geçiremezsiniz. Bu yüzden bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Karmaşık bir süreç. Bu işler o kadar hızlı ilerlemiyor" ifadelerini kullandı.

Güvenlik garantileri konusunda ise Avrupa ile birlikte çalıştıklarını vurgulayan Trump, "Bunu Avrupa ile birlikte çözmeye çalışıyoruz. Bu konuya büyük ölçüde Avrupa dahil olacak. Avrupa ile birlikte çalışıyoruz. Avrupa mümkünse bunun sona erdiğini görmek istiyor" dedi.

"Rusya, Ukrayna'nın vermek istemediği toprakları zaten ele geçirebilir"

Trump, "İlk 28 maddelik planın Rusya'ya fazla avantaj sağladığını düşünen çok sayıda Cumhuriyetçi vardı. Bunu değiştirdiniz mi?" şeklindeki soruya da cevap verdi. Bu planın sadece bir haritadan ibaret olduğunu belirten Trump, "Hepsi bundan ibaretti. O bir plan değil, bir konseptti. Ondan yola çıkarak 28 maddenin her birini ele alıyorlar ve böylece sayı 22 maddeye düşüyor. Maddelerin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı ve aslında oldukça olumlu şekilde. Bakalım nasıl sonuçlanacak" değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Sizce Ukrayna'nın Rusya'ya fazla miktarda toprak vermesi mi istendi?" sorusu üzerine ise, "Yani o topraklar, önümüzdeki birkaç ay içinde zaten Rusya'nın eline geçebilir. O zaman, 50-60 bin kişinin daha ölmesi pahasına savaşmaya devam mı etmek istersin, yoksa şimdi bir şey yapmak mı?" diye konuştu. Tarafların bu konu üzerinde müzakereyi sürdürdüğünü aktaran Trump, "Bu işi çözmeye çalışıyorlar. Bir sınır çizmek istiyorsan, otoyolun ortasından ya da bir kasabanın ortasından geçen bir sınır olmaz, işlemez. Uzun ve karmaşık bir süreç. Çok üzgünler, çünkü çok fazla insan ölüyor" dedi.

"Witkoff Rusya'ya gidecek"

Barış görüşmelerinin sonraki aşaması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önümüzdeki hafta Moskova'ya giderek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini söyledi. Damadı Jared Kushner'ın da Witkoff'a eşlik edebileceğini belirten Trump, "Öyle zannediyorum ki; gelecek hafta Moskova'da Başkan Putin'le görüşecekler" diye konuştu. "Rusların ne tür tavizler vermesi gerekecek?" sorusunu da yanıtlayan Trump, "Aslında taviz veriyorlar. En büyük tavizleri, çatışmayı durdurmaları ve daha fazla toprak almamaları. Tekrar söyleyeyim: Ben başkan olsaydım bu savaş asla olmazdı. Böyle bir şeyin yaşanması söz konusu değildi. Bu olanlar tamamen aptallık yüzünden oldu. Çok yazık" değerlendirmesinde bulundu.

"Benim için son tarih savaşın bittiği an"

Bir soru üzerine, Ukrayna meselesinin çözümü için daha önce son tarih olarak belirlenen 27 Kasım'daki Şükran Günü'nün artık geçerli olmadığını belirten Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Bir tarih belirlediler ve bu tarih çok yakın bir zamanda gelecek. Benim bir son tarihim yok. Benim için son tarih ne biliyor musunuz? Savaşın bittiği an. ve şu anda herkes çatışmaktan bıkmış durumda. Çünkü çok fazla insan kaybediyorlar" dedi.

"Witkoff'un ses kaydında söyledikleri standart bir yöntem"

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Ruslara kendisine nasıl yaklaşmaları gerektiğini söylediği ses kaydını dinleyip dinlemediği sorusuna Trump, "Hayır, duymadım. Ama bu standart bir şey. Çünkü bunu Ukrayna'ya da Rusya'ya da anlatmak zorunda. Müzakerecinin işi budur. 'Bak, onlar bunu istiyor; onları buna ikna etmen lazım' dersin. Bu müzakerelerde çok standart bir yöntemdir. Kaydı dinlemedim ama duyduğuma göre gayet normal bir pazarlık. Muhtemelen Ukrayna'ya da aynı şeyleri söylüyordur, çünkü her iki tarafın da bir şey verip bir şey alması gerekiyor" şeklinde cevap verdi.

"Bu savaş yıllarca sürebilir ve Rusya'nın çok daha fazla insanı, çok daha fazla askeri var"

ABD Başkanı Trump, Witkoff'un fazla Rusya yanlısı olup olmadığı sorusu üzerine, "Bence hayır. Şöyle söyleyeyim. Bu savaş yıllarca sürebilir ve Rusya'nın çok daha fazla insanı, çok daha fazla askeri var. Bu yüzden Ukrayna bir anlaşma yapabilirse bu iyi bir şey olur. İki taraf için de iyi olur; dürüst olmak gerekirse, her iki taraf için de harika olur. Ama Ukrayna çok daha küçük. Nüfusu çok daha az. Çok fazla insan kaybettiler. Rusya da çok insan kaybetti ama Rusya'nın insan kaynağı çok daha büyük" diye konuştu. - WASHINGTON