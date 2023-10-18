ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda rehin alınanların serbest bırakılması ve güvenli bir şekilde geri...
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ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda rehin alınanların serbest bırakılması ve güvenli bir şekilde geri getirilmesinden daha yüksek bir öncelik olmadığını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda rehin alınanların serbest bırakılması ve güvenli bir şekilde geri getirilmesinden daha yüksek bir öncelik olmadığını belirtti. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika