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ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda rehin alınanların serbest bırakılması ve güvenli bir şekilde geri...

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Politika Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda rehin alınanların serbest bırakılması ve güvenli bir şekilde geri getirilmesinden daha yüksek bir öncelik olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda rehin alınanların serbest bırakılması ve güvenli bir şekilde geri getirilmesinden daha yüksek bir öncelik olmadığını belirtti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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