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ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda rehin alınanların serbest bırakılması ve güvenli bir şekilde geri...

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda rehin alınanların serbest bırakılması ve güvenli bir şekilde geri getirilmesinden daha yüksek bir öncelik olmadığını belirtti.