ABD Başkanı Joe Biden ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh Boeing Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

ABD Başkanı Joe Biden ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Vietnam Havayollarıyla yapılan 7,8 milyar dolarlık anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Biden ve Chinh, görüşmede ayrıca eylül sonunda New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh yaptıkları görüşmede, ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'in Vietnam Havayollarıyla 7,8 milyar dolarlık anlaşma imzaladığını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Vietnam ziyareti kapsamında Vietnam Başbakanı Chinh ile görüştü.

ABD ile Vietnam arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı ele alan ikili, karşılıklı yatırım fırsatlarını da değerlendirdi.

Biden ve Chinh, Boeing ile Vietnam havalimanlarının 7,8 milyar dolarlık yeni anlaşma imzaladığını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Görüşmede, Biden, Cninh'i eylül sonunda New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında görmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.