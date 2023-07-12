ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya destek konusunda tereddüt etmeyeceklerini belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Biden, NATO'nun güçlü ve birleşmiş olduğunu belirterek, Ukrayna'ya olan bağlılıklarının zayıflamayacağını ifade etti. Ayrıca Biden, iklim değişikliği ve küresel ekonomi gibi sorunların tek başına çözülemeyeceğini ve bu konuda ortak çalışmanın önemini vurguladı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemeye devam etme konusunda tereddüt etmeyeceğini belirtti.

Biden, NATO Zirvesi'nin son gününde Vilnius Üniversitesinde Litvanyalılara hitap etti.

Finlandiya'nın NATO'ya en son katılan müttefik olmasından ve İsveç'le ilgili süreçte anlaşmaya varılmasından memnuniyetini dile getiren Biden, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü tuttu." dedi.

Biden, NATO'nun daha güçlü, daha enerji dolu ve tarihinde hiç olmadığı kadar birleşmiş durumda olduğunu belirterek, "Bu tesadüfen olmadı; Putin, toprak ve güç tutkusuyla Ukrayna'ya karşı acımasız savaşı başlattığında, NATO'nun dağılacağına bahse girmişti." diye konuştu.

Savaş başladığında Ukrayna'yı desteklemek için dünyayı harekete geçirdiklerini kaydeden Biden, desteğin devamı konusunda da "Tekrar söylüyorum, tereddüt etmeyeceğiz. Tereddüt etmeyeceğiz. Ukrayna'ya olan bağlılığımız zayıflamayacak. Ne kadar sürerse sürsün, bugün ve yarın, özgürlük için dik duracağız." ifadelerini kullandı.

Biden, küresel istikrar için Avrupa ile ABD arasındaki ilişkinin önemini yeniden teyit ederek, transatlantik ortaklığı yeni zirvelere taşıdıklarını belirtti ve güvenli bir Avrupa olmadan ABD'nin gelişebileceği fikrinin makul olmadığını kaydetti.

Pasifik'i özgür ve açık, müreffeh ve güvenli bir ortamda tutmak için bölgenin başlıca demokrasilerini işbirliği yapmaları için bir araya getirdiklerini ifade eden Biden, Atlantik ve Pasifik demokrasileri arasındaki bağlantıları derinleştirmek için çalıştıklarını savundu.

"İklim değişikliği insanlık için en büyük tehdit"

Biden, hiçbir ülkenin, iklim değişikliği ve küresel ekonomi gibi sorunları tek başına çözemeyeceğini belirterek, "Biliyorsunuz, varoluşsal tehdidi hızlandıran iklim değişikliğini fiilen ele alma yönündeki ortak iradenin neredeyse bir kısmıyız. Bu tehdit gerçek. Bu ciddi. Çok fazla zamanımız yok. İnsanlık için en büyük tehdit bu. ve iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarının geleceğimizi, çocuklarımızı ve torunlarımızı mahvetmesini ancak birlikte çalışarak önleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu nedenle elimizdeki araçları günümüzün ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek şekilde güncellememiz gerekiyor." diyen Biden, iklim felaketleri, salgın hastalıklar ve sınırları aşan çatışmaların, pek çok insanı geride bıraktığını ve yoksulluk ile istikrarsızlık sorunlarının üstesinden gelmeyi zorlaştırdığını belirtti.