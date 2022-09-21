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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın küresel gıda krizi konusunda yalanlar yaydığını ifade ederek, "Yaptırımlarımız Rusya'nın gıda ihracatına yönelik...

Politika Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın küresel gıda krizi konusunda yalanlar yaydığını ifade ederek, 'Yaptırımlarımız Rusya'nın gıda ihracatına yönelik...

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın küresel gıda krizi konusunda yalanlar yaydığını ifade ederek, "Yaptırımlarımız Rusya'nın gıda ihracatına yönelik değil. Tahıl koridorundaki liman sayısını artırmamız gerekiyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın küresel gıda krizi konusunda yalanlar yaydığını ifade ederek, "Yaptırımlarımız Rusya'nın gıda ihracatına yönelik değil. Tahıl koridorundaki liman sayısını artırmamız gerekiyor" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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