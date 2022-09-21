ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın küresel gıda krizi konusunda yalanlar yaydığını ifade ederek, "Yaptırımlarımız Rusya'nın gıda ihracatına yönelik...
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın küresel gıda krizi konusunda yalanlar yaydığını ifade ederek, "Yaptırımlarımız Rusya'nın gıda ihracatına yönelik değil. Tahıl koridorundaki liman sayısını artırmamız gerekiyor" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın küresel gıda krizi konusunda yalanlar yaydığını ifade ederek, "Yaptırımlarımız Rusya'nın gıda ihracatına yönelik değil. Tahıl koridorundaki liman sayısını artırmamız gerekiyor" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika