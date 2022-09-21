ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın küresel gıda krizi konusunda yalanlar yaydığını ifade ederek, "Yaptırımlarımız Rusya'nın gıda ihracatına yönelik... Politika Haberleri ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın küresel gıda krizi konusunda yalanlar yaydığını ifade ederek, "Yaptırımlarımız Rusya'nın gıda ihracatına yönelik değil. Tahıl koridorundaki liman sayısını artırmamız gerekiyor" dedi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın küresel gıda krizi konusunda yalanlar yaydığını ifade ederek, "Yaptırımlarımız Rusya'nın gıda ihracatına yönelik değil. Tahıl koridorundaki liman sayısını artırmamız gerekiyor" dedi. - NEW YORK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Tam Gemi Şok Denemeleri Joe Biden Rusya Politika Haberler

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