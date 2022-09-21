ABD Başkanı Biden: "Hiç kimse Rusya'yı tehdit etmedi, Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor"

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda hiç kimsenin Rusya'yı tehdit etmediğini belirterek, "Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Rusya- Ukrayna Savaşı konusunda hiç kimsenin Rusya'yı tehdit etmediğini belirterek, "Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda, gıda krizi, iklim değişikliği, Rusya- Ukrayna Savaşı ve nükleer silah kullanımı gibi küresel zorluklara dikkat çeken bir konuşma yaptı. Biden, büyüyen gıda güvenliği sorununa Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının neden olduğunu ifade ederek, "Dünyamız büyük bir kargaşa, büyüyen bir gıda güvensizliği, rekor düzeyde sıcaklık, sel, kuraklık, Covid-19 pandemisi ve acımasız bir savaş yaşıyor. Rusya, komşularının topraklarını zorla almaya çalışarak Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ihlal etti. Şimdi ordusuna asker katmak için çağrıda bulunuyor. Kremlin, Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etmeye çalışarak BM Sözleşmesi'ni son derece ihlal eden sahte bir referandum düzenliyor" dedi.

"HİÇ KİMSE RUSYA'YI TEHDİT ETMEDİ"

Biden, "Bu nedenle Genel Kurul, Ukrayna'ya muazzam düzeyde güvenlik yardımı ve doğrudan ekonomik destek sağlamak üzere bir araya geldi. ABD ayrıca, NATO topraklarına yönelik saldırıları caydırmak, Rusya'yı vahşet ve daha fazla suçtan sorumlu tutmak için Rusya'ya maliyet yüklemek için müttefikler ve ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Rusya'nın çatışma yolunu kendisinin seçtiğini belirten Biden, "Hiç kimse Rusya'yı tehdit etmedi. Çatışmayı isteyen sadece ve sadece Rusya oldu" dedi.

"PUTİN YİNE SORUMSUZCA AÇIKLAMALAR YAPIYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi seferberliğe değinen Biden, "Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor" ifadelerini kullandı. ABD'nin savaşın adil bir şekilde sona ermesini istediğini belirten Biden, "Başka bir ülkenin topraklarını güç kullanarak ele geçiremezsiniz. Bunun önüne geçen tek ülke Rusya'dır. Ukrayna, her egemen ulusla aynı haklara sahiptir. Rusya'nın saldırganlık teorisine karşı Ukrayna ile dayanışma içindeyiz. ABD her zaman demokrasiyi güçlendirmek ve korumak için çalışmaktadır" dedi.

"RUSYA, KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ SORUNUNDAN SORUMLUDUR"

Gıda güvenliği sorununu Rusya'nın oluşturduğunu ifade eden Biden, "Rusya'nın savaşı aslında bu gıda güvenliğini sorununu oluşturuyor ve bunu onlar sonlandırabilir" ifadelerini kullandı. Rusya'nın gıda krizi suçunu Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı karşısında Rusya'ya uygulanan yaptırımlara bağlamaya çalıştığını belirten Biden, Rusya'nın küresel gıda krizi konusunda yalanlar yaydığını belirterek, "Yaptırımlarımız Rusya'nın gıda ihracatına yönelik değildir. Tahıl koridorundaki liman sayısını artırmamız gerekiyor" dedi.

"KARADENİZ'DE TAHIL İHRACATI MEKANİZMASINI KURAN BM'DEKİ ÇALIŞMALAR İÇİN MİNNETTARIM"

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM tarafından sağlanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının gıda krizi sorununu çözmedeki başarısına değinen Biden, "Karadeniz'de tahıl ihracatı mekanizmasını kuran BM'deki çalışmalar için minnettarım" dedi. Biden ayrıca, büyüyen küresel gıda güvenliği sorunu için ABD'nin 2.9 milyar dolarlık Küresel Gıda Güvenliği Destek Paketi'ni açıkladı.

"BM GÜVENLİK ÜYELERİ VETO KULLANIMINDAN KAÇINMALI"

BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, konseyin güvenilir ve etkili kalmasını sağlamak için nadir durumlar dışında veto kullanmaktan kaçınması gerektiğini söyleyen Biden, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri BM Sözleşmesini korumalı ve çok sıra dışı durumlar dışında veto hakkını kullanmamalıdır. Bu şekilde BM Güvenlik Konseyi güvenilir ve inanılır olacaktır" ifadelerini kullandı. Biden, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi ve geçici üyelerinin sayısının arttırılmasını desteklediğini açıklayarak, bunun için, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler'deki ülkeler için uzun süredir desteklenen ve kalıcı koltukların olduğunu ifade etti.

"TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRMEYE YATIRIM YAPACAĞIZ"

İklim değişikliği krizine de değinen Biden, "Göreve geldiğim günden itibaren iklim gündemini koruduk. Paris Anlaşması'na yeniden katıldık. Hava sıcaklığını 1,5 santigrat derece ile sınırlamada çabaladık. Enerji Bakanlığımız, ABD emisyonlarını 2030 yılına kadar azaltacağımızı ve yeni bir temiz enerji gücü ve ekonomik büyüme çağına başlayacağımızı tahmin ediyor" ifadelerini kullandı. Biden, yatırımların yalnızca ABD'de değil, dünya çapında temiz enerji teknolojileri geliştirme maliyetlerinin düşürülmesine de yardımcı olacağını söyledi.

"TEK ÇİN POLİTİKASINI SAVUNDUK"

Ülkeler arası gerginliklere ilişkin açıklamalarda bulunan Bideni ABD ve Çin arasındaki gerginlik hakkında, "Tek Çin" politikasını savunduk ifadelerini kullanarak, "Çin politikamıza bağlı olarak Tayvan Boğazları'nda barış ve istikrarı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME OLAN BAĞLILIĞIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

İsrail ve Filistin konusuna da değinen Biden, "İsrail ve Filistin halkları arasında barışı sürdürülebilir devamlılığı için çalışacağız. ABD İsrail'in güvenliğine bağlılığı devam ediyor. Burada barış ve istikrar için iki devletli çözüme olan bağlılığımız devam etmektedir. Filistinlilerin iki devletli çözüme hakkı vardır. Her iki halkta eşit özgürlüklerin tadını çıkarması gerekmektedir" dedi.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA ULAŞMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Nükleer silahların kullanımına yönelik açıklamalarda bulunan Biden, İran'ın nükleer silaha ulaşmasına izin verilmeyeceğini belirterek, "İran sorumluluklarını yerine getirirse ABD olarak çözüme hazırız. Ama nükleer silaha ulaşmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Biden, ABD'nin tüm kritik kontrol önlemleri almaya hazır olduğunu ekledi.

"BİZ TARİHİN YAZARLARIYIZ"

Tüm küresel sorunların birlikte çalışarak çözülebileceğini vurgulayan Biden, "Tarihin akışını daha özgür ve daha adil bir dünyaya doğru yönlendirebileceğimize inanıyorum. Hiçbirimiz tarihin pasif tanıkları değildik. Biz tarihin yazarlarıyız ve bunu yapabiliriz. Kendimiz için, geleceğimiz için bunu yapmalıyız" dedi.

(Aylin Albayrak/İHA)