ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna'da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok"... - Haberler

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ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna'da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok"...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden:

ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna'da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna'da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika

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