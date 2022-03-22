ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna'da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok"...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna'da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna'da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok" dedi. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı / Politika