ABD Başkanı Joe Biden, Polonya-Ukrayna sınırındaki askeri üstte bulunan Amerikalı askerlere hitap ederek, "Hizmetlerinizden dolayı sizlere teşekkür... - Haberler

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ABD Başkanı Joe Biden, Polonya-Ukrayna sınırındaki askeri üstte bulunan Amerikalı askerlere hitap ederek, "Hizmetlerinizden dolayı sizlere teşekkür...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, Polonya-Ukrayna sınırındaki askeri üstte bulunan Amerikalı askerlere hitap ederek,

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya-Ukrayna sınırındaki askeri üstte bulunan Amerikalı askerlere hitap ederek, "Hizmetlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya- Ukrayna sınırındaki askeri üstte bulunan Amerikalı askerlere hitap ederek, "Hizmetlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi. - VARŞOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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