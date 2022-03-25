ABD Başkanı Joe Biden, Polonya-Ukrayna sınırındaki askeri üstte bulunan Amerikalı askerlere hitap ederek, "Hizmetlerinizden dolayı sizlere teşekkür...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, Polonya-Ukrayna sınırındaki askeri üstte bulunan Amerikalı askerlere hitap ederek, "Hizmetlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Polonya- Ukrayna sınırındaki askeri üstte bulunan Amerikalı askerlere hitap ederek, "Hizmetlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi. - VARŞOVA
İhlas Haber Ajansı / Politika