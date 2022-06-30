Biden: 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmalıyız'

NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Zirve sonrasında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, "Hava savunması için destek paketleri açıklayacağız. NATO'nun her karışını savunacağız. Rusya'nın kazanmasına izin vermeyeceğiz" dediPutin NATO'yu parçalayabileceğini, bizi zayıflatabileceğini düşündü ama tam olarak istemediği şeyle karşılaştı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile beklemediği şeyle karşılaştıPutin NATO'yu parçalayabileceğini, bizi zayıflatabileceğini düşündü ama tam olarak istemedi.

BİDEN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye yapılacak F-16 satışı ile ilgili de konuştu

Biden, "Biz Türkiye'ye F-16 satışı yapmalıyız. Kongre'den onay almamız gerekiyor ve bence bunu alabiliriz.

Rusya mantıksız davranmayı bırakırsa savaş yarın bile sona erebilir.Petrol fiyatlarının artmasının, gıda krizinin nedeni Rusya'dır.

Ukrayna'nın yenilmesine müsaade etmeyeceğiz, Rusya'nın kazanmasına izin vermeyeceğiz.

İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olacak.

Putin NATO'yu parçalayabileceğini, bizi zayıflatabileceğini düşündü ama tam olarak istemediği şeyle karşılaştı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile beklemediği şeyle karşılaştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika