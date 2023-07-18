ABD Başkanı Joe Biden, Papa Franciscus'un temsilcisi ile Rusya-Ukrayna savaşının sonuçları ve Ukraynalı çocukların durumunu görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, Bolonya Başpiskoposu ve İtalyan Episkopal Konferansı Başkanı Kardinal Matteo Maria Zuppi'yi ağırlayacak. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı mağduriyet ve Ukraynalı çocukların ülkelerine geri gönderilmesi konusu ele alınacak.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Papa Franciscus'un temsilcisi ile Rusya- Ukrayna savaşının sonuçları ve "ülkelerinden çıkarılan Ukraynalı çocuklar" konusunu görüşecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın Bolonya Başpiskoposu ve İtalyan Episkopal Konferansı Başkanı Kardinal Matteo Maria Zuppi'yi ağırlayacağını bildirdi.

Kardinal Zuppi'nin Papa Franciscus'un isteği üzerine Washington'a geldiğini aktaran Jean-Pierre, "Başkan Biden ve Kardinal Zuppi, Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız savaşının yol açtığı geniş çaplı mağduriyeti tartışacak." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, Biden ile Kardinal'in, ABD ve Vatikan'ın Ukrayna'daki savaştan etkilenenlere insani yardım sağlama çabalarının yanı sıra Papalık makamının Rus yetkililer tarafından alıkonulduğu iddia edilen Ukraynalı çocukların ülkelerine geri gönderilmesi konusundaki çalışmalarını görüşeceklerini aktardı.