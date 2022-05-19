ABD Başkanı Joe Biden, &quot;NATO'ya katılan yeni üyeler kimseye tehdit olmamıştır&quot; ifadelerini kullanarak, &quot;NATO'nun amacı saldırganlığa karşı... - Haberler

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ABD Başkanı Joe Biden, "NATO'ya katılan yeni üyeler kimseye tehdit olmamıştır" ifadelerini kullanarak, "NATO'nun amacı saldırganlığa karşı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, 'NATO'ya katılan yeni üyeler kimseye tehdit olmamıştır' ifadelerini kullanarak, 'NATO'nun amacı saldırganlığa karşı...

ABD Başkanı Joe Biden, "NATO'ya katılan yeni üyeler kimseye tehdit olmamıştır" ifadelerini kullanarak, "NATO'nun amacı saldırganlığa karşı savunmadır" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, "NATO'ya katılan yeni üyeler kimseye tehdit olmamıştır" ifadelerini kullanarak, "NATO'nun amacı saldırganlığa karşı savunmadır" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Politika, Haberler

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