ABD Başkanı Joe Biden, "NATO'ya katılan yeni üyeler kimseye tehdit olmamıştır" ifadelerini kullanarak, "NATO'nun amacı saldırganlığa karşı...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, "NATO'ya katılan yeni üyeler kimseye tehdit olmamıştır" ifadelerini kullanarak, "NATO'nun amacı saldırganlığa karşı savunmadır" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, "NATO'ya katılan yeni üyeler kimseye tehdit olmamıştır" ifadelerini kullanarak, "NATO'nun amacı saldırganlığa karşı savunmadır" dedi. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı / Politika