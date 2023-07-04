ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin, dördüncü kez 1 yıl daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladı. Biden, Stoltenberg'in liderliği ve deneyimi ile NATO'nun güçlendirilmesi için çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin, dördüncü kez 1 yıl daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladı.

Biden, yazılı açıklamasında, sağlam liderliği, deneyimi ve muhakemesi ile Stoltenberg'in, NATO ittifakının, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa güvenliği kapsamında karşılaşılan en önemli zorlukların üstesinden gelmesini sağladığını belirtti.

NATO ittifakının her zamankinden "daha anlamlı, güçlü, ve birleşmiş" olduğu değerlendirmesinde bulunan Biden, gelecek hafta Vilnius'ta ve gelecek yıl NATO'nun 75. yıl dönümü kapsamında Washington'da yapılacak zirveler bağlamında NATO'yu daha da güçlendirmek için Stoltenberg ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Stoltenberg'in 30 Eylül'de bitecek görev süresinin 1 yıl daha uzatılması için müttefik ülkeler bugün anlaşmıştı.