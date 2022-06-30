ABD Başkanı Joe Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Putin NATO'yu parçalayabileceğini,... ABD Başkanı Joe Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Putin NATO'yu parçalayabileceğini, bizi zayıflatabileceğini düşündü ama tam olarak istemediği şeyle karşılaştı. ABD Başkanı Joe Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Putin NATO'yu parçalayabileceğini, bizi zayıflatabileceğini düşündü ama tam olarak istemediği şeyle karşılaştı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile beklemediği şeyle karşılaştı" dedi. - MADRİD İhlas Haber Ajansı / Politika Tam Gemi Şok Denemeleri Finlandiya Joe Biden Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› ABD Başkanı Joe Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 'Putin NATO'yu parçalayabileceğini,... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.