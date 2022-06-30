ABD Başkanı Joe Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Putin NATO'yu parçalayabileceğini,... - Haberler

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ABD Başkanı Joe Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Putin NATO'yu parçalayabileceğini,...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 'Putin NATO'yu parçalayabileceğini,...

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Putin NATO'yu parçalayabileceğini, bizi zayıflatabileceğini düşündü ama tam olarak istemediği şeyle karşılaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Putin NATO'yu parçalayabileceğini, bizi zayıflatabileceğini düşündü ama tam olarak istemediği şeyle karşılaştı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile beklemediği şeyle karşılaştı" dedi. - MADRİD

İhlas Haber Ajansı / Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri Finlandiya Joe Biden Politika Haberler

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