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ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile Gazze ateşkesi için görüştü

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ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile ayrı ayrı telefonda görüşerek Gazze Şeridi'nde ateşkesin ele alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Görüşmelerde, Gazze Şeridi'nde ateşkes ele alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 305 gündür devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, görüşmelerde Gazze Şeridi'nde acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik çabaların ele alındığı ifade edildi.

Ateşkes anlaşmasına yönelik müzakerelerde yaptıkları arabuluculuk için Biden'ın Al Thani ve es-Sisi'ye teşekkür ettiği aktarılan açıklamalarda, liderlerin ateşkes anlaşmasına dair sürecin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasının aciliyeti konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

Açıklamalarda, liderlerin ve ekiplerinin önümüzdeki günlerde yakın koordinasyon içinde kalma konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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