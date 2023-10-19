ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20...
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ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika