ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmek üzere sınıra hareket eden Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın uçağı, Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmek üzere sınıra hareket eden Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın uçağı, Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmek üzere sınıra hareket eden Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın uçağı, Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı. - VARŞOVA
İhlas Haber Ajansı / Politika