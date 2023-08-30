ABD Başkanı Joe Biden, Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves ile başkent Washington'da bir araya geldi. Biden, görüşmede iki ülke arasındaki ortak vizyona vurgu yaparken, Chaves ise güvenlik işbirliği ve organize suçlarla mücadele konusunda Biden'ın desteğini istedi.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves ile başkent Washington'da bir araya geldi.

Chaves'i Beyaz Saray'da ağırlayan Biden, iki ülke arasındaki "ortak vizyona" vurgu yaptı.

Biden, Oval ofisteki görüşmede, "Daha fazla fırsat, özgürlük ve eşitliğin olduğu ve açıkçası tüm halkımız için haysiyetin olduğu bir gelecek vizyonunu paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kosta Rika Devlet Başkanı Chaves de iki ülke arasında derinleşen güvenlik işbirliği için teşekkür ederek, organize suçlarla mücadele konusunda Biden'ın desteğini istedi.

Kameraların karşısındaki kısa açıklamalardan sonra iki liderin, düzensiz göçmenler konusu başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve ekonomik sorunları ele aldığı kaydedildi.

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika devlet başkanı, en son 2006'da, George W. Bush döneminde Beyaz Saray'da ağırlanmıştı.