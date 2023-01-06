Kabine toplantısına liderlik eden ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşının kritik bir noktada olduğunu belirterek, Kiev'e desteği sürdüreceklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde sonuca ulaşılamamasının yankıları sürerken, ABD Başkanı Joe Biden kabine toplantısına liderlik etti. Toplantının kamuoyuna açık bölümünde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimine değinen Biden, "Şu anda Ukrayna'daki savaş kritik bir noktada. Ukraynalıların Rus saldırganlığına direnmesine yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Rusya hız kesme niyetinde değil. Yaptıkları eylemler bir yıl önceki kadar barbarca ve hiç vazgeçmiyorlar" ifadelerini kullandı. Kabine toplantısı öncesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna meselesi ve Avrupa Birliği ile Avrupa ittifakları hakkında konuştuğunu kaydeden Biden, "Ukrayna'ya desteği artıracağız. Biz, Bradley Piyade Muharebe Araçlarını, Almanlar ise Marder Piyade Muharebe Araçlarını Ukraynalılara verecekler" şeklinde konuştu.

Hava saldırılarına karşı savunma desteği

Ayrıca Ukrayna'nın Rus hava saldırılarına karşı kendini savunmasına yardım edeceklerinin altını çizen Biden, hem ABD hem de Almanya'nın Ukrayna'ya ek Patriot Hava Savunma Sistemi desteği sağlayacağını ifade etti. Savunma sistemine atıfta bulunan Biden, "Çalışıyorlar ve Ruslar bunu anlamaya başlıyor. İyi çalışıyorlar ve çok yardımcı oluyorlar" diye konuştu. - WASHINGTON