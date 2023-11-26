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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözüm vurgusu yaptı

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ABD Başkanı Joe Biden, 'İki devletli çözüm, hem İsrail hem de Filistin halkının uzun vadeli güvenliğini garanti etmenin tek yoludur' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, "İki devletli çözüm, hem İsrail hem de Filistin halkının uzun vadeli güvenliğini garanti etmenin tek yoludur" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözüm vurgusu yaptı. Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İki devletli çözüm, hem İsrail hem de Filistin halkının uzun vadeli güvenliğini garanti etmenin tek yoludur. İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit ölçüde özgürlük ve onur içinde yaşayabilmelerini sağlamak için bu hedef doğrultusunda çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden Filistin İsrail Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

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