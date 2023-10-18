ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in savunması için destek paketi isteyecek

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in savunması için eşi benzeri görülmemiş bir destek paketi isteyeceğini duyurdu. Biden, İsrail'in güvenliği ve rehinelerin serbest bırakılması konularının öncelikli olduğunu vurguladı. Ayrıca, ABD'nin İsrail'e hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi tam olarak donatacağını ve Doğu Akdeniz'de güvenliği sağlamak için askeri varlıklarını bölgeye taşıdığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, bu hafta içinde ABD Kongresi'nden İsrail'in savunması için eşi benzeri görülmemiş bir destek paketi isteyeceğini duyurdu.

Biden, İsrail'de temasları sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

7 Ekim'deki saldırılardan, can kayıplarından ve rehinelerden söz eden Biden, "İsrail'e tek bir mesajla geldim. Yalnız değilsiniz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı olarak rehinelerin serbest bırakılması ve güvenli şekilde evlerine dönmelerinden daha öncelikli bir gündeminin olmadığını ifade eden Biden, İsrail'in Yahudilerin güvenliği için kurulduğunu ve tekrar güvenli bir yer olması gerektiğini söyledi.

Biden, bu hafta içinde ABD Kongresi'nden İsrail'in savunması için eşi benzeri görülmemiş bir destek paketi isteyeceğini duyurdu.

Hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi tam olarak donatacaklarını kaydeden Biden, böylece İsraillilerin hayatlarını kurtarmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

"İsrail ölçeğindeki bir ülke için bu 15 tane 11 Eylül'e bedeldi"

Biden, Doğu Akdeniz'de güvenliği sağlamak üzere ABD donanmasının bölgeye doğru yola çıktığını ifade ederek ülkesinin diğer askeri varlıklarını, "İsrail'e yönelik daha fazla saldırganlıktan vazgeçilmesi ve bu çatışmanın yayılmasının önlenmesi amacıyla" bölgeye taşıdıklarını belirtti.

"Dünya, İsrail'in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu bilecek." diye konuşan Biden, 7 Ekim'deki saldırıları 11 Eylül'e benzeterek "İsrail ölçeğindeki bir ülke için bu 15 tane 11 Eylül'e bedeldi." dedi.

Biden, Filistinlilerin büyük çoğunluğunu temsil etmediğini öne sürdüğü Hamas'ın "Gazze'deki masum aileleri canlı kalkan olarak kullandığını" iddia etti.

Hamas'ın komuta merkezlerini, silahlarını ya da iletişim tünellerini yerleşim alanlarına kurduğunu iddia eden Biden, "Bu trajedide öldürülen veya yaralanan aileler için büyük üzüntü duyuyorum. Gazze halkının gıdaya, suya, ilaca ve barınağa ihtiyacı var." dedi.

ABD'nin hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da kullanılmak üzere 100 milyon dolarlık insani yardım yapacağını duyuran Biden, "Bu para, Gazze'deki acil ihtiyaçlar dahil, çatışmada yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi destekleyecek." diye konuştu.

Biden, yardımların sınırdan geçmesi için Mısır hükümetiyle, Birleşmiş Milletler (BM) ve kuruluşlarıyla ile bölgedeki diğer ortaklarıyla "yakın işbirliği" içinde çalıştıklarını bildirdi.

(Bitti)