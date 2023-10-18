ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gönderilen iki uçak gemisinin caydırıcılık için bölgeye gönderildiğini belirterek, "Çatışmanın bölgeye yayılmasına...
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gönderilen iki uçak gemisinin caydırıcılık için bölgeye gönderildiğini belirterek, "Çatışmanın bölgeye yayılmasına engel olacağız" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gönderilen iki uçak gemisinin caydırıcılık için bölgeye gönderildiğini belirterek, "Çatışmanın bölgeye yayılmasına engel olacağız" dedi. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika