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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gönderilen iki uçak gemisinin caydırıcılık için bölgeye gönderildiğini belirterek, "Çatışmanın bölgeye yayılmasına...

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Politika Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gönderilen iki uçak gemisinin caydırıcılık için bölgeye gönderildiğini belirterek, "Çatışmanın bölgeye yayılmasına engel olacağız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gönderilen iki uçak gemisinin caydırıcılık için bölgeye gönderildiğini belirterek, "Çatışmanın bölgeye yayılmasına engel olacağız" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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