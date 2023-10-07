ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği operasyonların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Biden'ın Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in yanında olduklarını ve İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediklerini vurguladığı aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği operasyonun ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği operasyonların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Biden'ın Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in yanında olduklarını ve İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediklerini vurguladığı aktarıldı. Netanyahu'nun ise Biden'a koşulsuz desteği için teşekkür ettiği ve sonunda İsrail'in kazanacağı uzun süreli, güçlü bir mücadelenin gerekli olduğunu ifade ettiği kaydedildi. - WASHINGTON