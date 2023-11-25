ABD Başkanı Joe Biden, Holodomor kurbanlarını anma mesajı yayınladı

ABD Başkanı Joe Biden, Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinin kurbanlarını anma mesajı yayınladı. Biden, Ukrayna'nın cesur halkının özgürlüklerini ve egemenliklerini savunmaya devam ettiğini vurgulayarak, Holodomor'un yıl dönümünde geçmişte zorluklara göğüs germiş ve bugün zulme karşı mücadele eden herkesi anma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinin kurbanlarını andı.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, Biden "Ukrayna'nın cesur halkı Rusya'nın acımasız savaşına karşı özgürlüklerini ve Ukrayna'nın egemenliğini savunmayı sürdürürken Holodomor'un yıl dönümünü anıyoruz." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 90 yıl önce Sovyet rejimi altında milyonlarca insanın aç bırakılarak ölüme terk edildiğini hatırlatan Biden, Joseph Stalin ve yönetiminin, Ukrayna'nın tahıl ve çiftliklerine el koyduğunu ve Ukrayna tahılını ülkenin diğer bölgelerine aktardığını kaydetti.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Ukrayna'ya saldırılarında ülkenin tarımsal alt yapısını, tahıl ambarlarını ve limanlarını hedef aldığı yorumunda bulunarak, Rus güçlerinin bu yöntemle Ukrayna ekonomisi ve bağımsızlığını yok etmeyi amaçladığını savundu.

Biden, Rusya'nın bu yöntemle yalnızca Ukrayna'da değil dünyanın çoğu yerinde gıda güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

Biden, açıklamasında "Holodomor'un bu yıl dönümünde, geçmişte zorluklara göğüs germiş ve bugün zulme karşı mücadeleye devam eden herkesi anıyoruz." ifadesine yer verdi.

Holodomor trajedisi

Ukraynaca Holodomor, "insanların aç bırakılarak ölüme mahkum edilmesi" anlamına geliyor.

Sovyet rejiminin, 1932-1933 döneminde, Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinde 4,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ukrayna Parlamentosu, 2006'da bu olayı "soykırım" olarak tanımıştı.