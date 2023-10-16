ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'den sivilleri çıkarmak için insani koridor oluşturulmasını destekliyor

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de yaşanan vahşete son vermek ve sorumluları cezalandırmak için insani bir koridor oluşturulmasını desteklediğini söyledi. Ayrıca, İran ve Hizbullah'a gerginliği artırmamaları çağrısında bulundu.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'den sivilleri çıkarmak için insani koridor oluşturulmasını desteklediğini söyledi.

Biden, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk oldu.

ABD'nin önceliklerinin sadece Amerikalı rehineleri kurtarmak olmadığını belirten Biden, "Şu anda en önemli husus bu vahşete son vermek ve sorumluları cezalandırmak." dedi.

Biden, ABD askerlerinin Orta Doğu'da bir savaşa dahil olma ihtimaline ilişkin, "Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum." diyerek, İsrail'e gerekli tüm desteği sağlayacağına söz verdiğini anımsattı.

Son olayların ABD'de güvenlik tehdidini artırıp artırmadığına dair ise Biden, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosuyla (FBI) bugün bir toplantı yaptığını, güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.

İnsani koridor oluşturulmasına destek

Biden, Gazze'de 2 milyon kişi için insani bir koridor oluşturulması hakkında ise "Bunu istiyoruz. Ekiplerim (İsrail'le) görüşüyor. Güvenli bölge nasıl oluşturabiliriz diye Mısır'la da görüşüyoruz. Bölgedeki çocuk ve kadınları çıkarmak için. Ancak kolay değil." diye konuştu.

İran'ın saldırıya dahil olduğu yönünde açık delil yok

Hizbullah ve İran'a mesajının ne olduğunun sorulması üzerine ise Biden, "Yapmayın, yapmayın, yapmayın." vurgusunda bulundu.

Biden, İran ve Hizbullah'ın gerginliği artıracak adımlardan kaçınması gerektiğine işaret ederek, İran'ın Hamas saldırısına dahil olduğu yönünde açık bir delil bulunmadığını söyledi.

İran'ın Hamas ve Hizbullah'ı sürekli olarak desteklediğini kaydeden İran, "Ancak saldırıyı önceden biliyorlar mıydı? Saldırıyı planlamaya yardım ettiler mi? Henüz bu yönde bir kanıt yok." dedi.