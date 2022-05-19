ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği için Kongre'ye talimat verdiğini ifade ederek, "Kongre'de her iki ülkenin de NATO...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği için Kongre'ye talimat verdiğini ifade ederek, "Kongre'de her iki ülkenin de NATO üyeliği için onay sürecini başlatıyorum" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği için Kongre'ye talimat verdiğini ifade ederek, "Kongre'de her iki ülkenin de NATO üyeliği için onay sürecini başlatıyorum" dedi. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı / Politika