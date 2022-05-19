Biden, Finlandiya ve İsveç liderleriyle basın toplantısında konuşuyor - Haberler

Biden, Finlandiya ve İsveç liderleriyle basın toplantısında konuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini güçlü şekilde desteklediğini ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini güçlü şekilde desteklediğini ifade etti.
İhlas Haber Ajansı / Politika