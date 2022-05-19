Biden, Finlandiya ve İsveç liderleriyle basın toplantısında konuşuyor - Haberler

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Biden, Finlandiya ve İsveç liderleriyle basın toplantısında konuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Biden, Finlandiya ve İsveç liderleriyle basın toplantısında konuşuyor

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini güçlü şekilde desteklediğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini güçlü şekilde desteklediğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / Politika

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