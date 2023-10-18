ABD Başkanı Joe Biden: 'Eğer İsrail olmasaydı, onu icat etmemiz gerekirdi'

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Yahudiler için güvenli bir yer olarak kurulduğunu ve İsrail'in yeniden güvenli bir yer haline gelmesi gerektiğini söyledi. Biden, iki devletli çözüm konusunda uğraşmaya devam etmeyi hedeflediğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, "Eğer İsrail olmasaydı, mevcut olmasaydı onu icat etmemiz gerekirdi." dedi.

Biden, İsrail'de temasları sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Biden, İsrail devletinin dünyadaki Yahudi insanlar için güvenli bir yer olarak kurulduğunu söyleyerek, "Bunun için kuruldu, eğer İsrail olmasaydı, mevcut olmasaydı onu icat etmemiz gerekirdi." dedi.

İsrail'in Yahudiler için yeniden güvenli bir yer haline gelmesi gerektiğini söyleyen Biden, "Ben size söz veriyorum bunun olması için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız." diye konuştu.

Biden, 75 yıl önce, kuruluşundan 11 dakika sonra ABD Başkanı Harry Truman'ın İsrail'i ilk tanıyan devlet olduğunu aktararak, "Onların yanında olduğumuzu o zaman göstermiştik şimdi de bunu göstereceğiz." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in sadece güçleriyle ölçülen devletler olmadığını, örnek olmasıyla da güç sağlayan ülkeler ve devletler olduğunu belirten Biden, "Bir yolu takip ediyoruz, bir yol izliyoruz ki İsrail ve Filistin halkları bir arada onurlu bir şekilde yaşayabilsinler. Bunun için iki devletli çözüm konusunda uğraşmaya devam etmeliyiz ki komşularıyla yaşayabilsinler. Benim hedefim bu, amacım bu." şeklinde konuştu.

(Sürecek)