ABD Başkanı Joe Biden, Dominik Cumhuriyeti ve Şili Devlet Başkanlarıyla görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile ikili ilişkileri ve işbirliğini ilerletmek amacıyla bir araya geldi. Görüşmelerde küresel tedarik zincirleri, düzensiz göç, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve güvenlik konuları ele alındı.

ABD Başkanı Joe Biden, ikili ilişkileri ve işbirliğini ilerletmenin yollarını istişare etmek amacıyla Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile bir araya geldi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, küresel tedarik zincirlerinin sıkılaştırılmasını ve düzensiz göçten kaynaklanan sorunları görüşmek üzere düzenlenen Ekonomik Refah için Amerika Kıtası Ortaklığı Liderler Zirvesi'ne katılmak için ABD'ye gelen Abinader ve Boric ile görüştü.

İkili ilişkileri geliştirmenin yolları ve müşterek öncelikler hakkında görüşen Biden ve Abinader, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele için işbirliği yollarını istişare etti.

İki lider, Haiti'deki güvenlik durumunu ve Haiti'ye yönelik başlatılması planlanan Çok Uluslu Güvenlik Desteğine (MSS) ilişkin gelişmeleri de ele aldı.

Biden, Şili Devlet Başkanı Boric ile görüştü

İkili ilişkileri ilerletmek amacıyla bir araya gelen Biden ve Boric, ekonomik büyümeyi teşvik etmenin ve ekonomik ilişkileri geliştirmenin yollarını istişare etti.

İki lider, iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki müşterek kararlılıklarını tekrarlayarak ortak kaygı duyulan konuları da görüştü.

"ABD'nin İsrail'e desteğini ve İsrail'in uluslararası insancıl hukuk doğrultusunda kendini savunma hakkına sahip olduğunu" yineleyen Biden, ülkesinin Gazze'deki sivillere sağlanan insani yardımların artırılması için çabalarına devam edeceğini bir kez daha teyit etti.

Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'yı desteklemeye devam etmenin önemini vurgulayarak savaşın özellikle gıda ve enerji güvenliği üzerindeki küresel etkilerine ilişkin endişelerini dile getirdi.